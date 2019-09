"Wir sind keine Raser, wir lieben einfach nur Autos"

Die Tuning-Szene in Wien erlebt momentan einen Aufschwung. Auch die 24-jährige Angelina liebt ihren Audi TT und möchte klarstellen, dass nicht alle Auto-Enthusiasten Raser sind.

Angelina ist eine 24-jährige Verkäuferin aus Wien und teilt wie viele andere Menschen eine Leidenschaft: das Auto. Auf ihren Audi TT mit 200 PS, Sportfahrwerk und schicken Felgen ist sie besonders stolz. Seit ihrer Kindheit hat sie sich für Autos interessiert: "Es ist einfach ein Hobby. Es macht Spaß, sich ins Auto zu setzen und die Fahrt zu genießen. Das entspannt mich."Angelina war am besagten Abend mit ihrem frisch polierten Audi TT unterwegs und auch sie wurde bei der Nordbrücke von der Polizei angehalten. Doch von einem illegalen Straßenrennen weiß sie nichts: "Wir waren auf der Autobahn mit einem Kamerateam unterwegs und wollten Aufnahmen von unseren Autos machen. Ein Hatzerl gab es aber nicht."Damit jeder eine schöne Aufnahme von seinem Auto bekommen konnte, sollen laut der 24-Jährigen einige kreuz und quer gefahren sein. "Das war's dann auch schon wieder. Wir haben niemanden gefährdet oder bedrängt. Plötzlich sahen wir überall Blaulicht und wurden angehalten", erzählt die Wienerin. Sie selbst wurde vor Ort von den Beamten kontrolliert, konnte danach aber wieder weiterfahren.Ob sie nun in einigen Wochen eine Anzeige im Postkasten erwarten muss, ist unklar: "Die Polizisten haben nichts von einer Anzeige mir gegenüber erwähnt." Auf die Frage, wie sie zu solchen Polizeieinsätzen stehe, antwortet Angelina gelassen: "Die Polizisten machen nur ihre Arbeit wie jeder andere auch."Nach dem-Bericht vom Sonntag gingen die Wogen in den sozialen Medien hoch. Vor allem die Tuner wurden von vielen Usern heftig kritisiert und beschimpft. Angelina regen diese Hasskommentare besonders auf. Sie möchte die Pauschalisierung, dass Leute die ihre Autos tunen, automatisch Raser sind, nicht auf sich sitzen lassen."Wir lieben Autos. Deshalb sind wir aber nicht gleich Raser, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn jemand Waffen mag, ist er ja auch nicht gleich ein Mörder, oder?", so die 24-jährige Wienerin. (zdz)