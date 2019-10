1:0! Hartberg kehrt auf die Siegerstraße zurück

Ende des sportlichen Tiefflugs für Hartberg! Nach vier Spielen ohne Sieg holen die Steirer gegen Aufsteiger WSG Tirol den ersten Sieg seit dem 1. September.

Allerdings mussten die Fans recht lange warten, bis es im Gastspiel bei den Tirolern einen Torjubel gab. In der 61. Minute war es Rajko Rep, der das Goldtor für Hartberg erzielte. Der Sieg hätte höher ausfallen können, Ostrak und Nimaga scheiterten nur am Aluminium.In der Tabelle bleibt Hartberg damit als Sechster in der Meistergruppe – auch weil die Austria in St. Pölten nicht voll punkten konnte. Wattens liegt weiterhin auf Rang neun, nur noch einen Punkt vor der Admira. Schlusslicht St. Pölten und Altach fehlen nur zwei Zähler auf die Tiroler.