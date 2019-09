1:0! Real schießt Sevilla von der Tabellenspitze

Wichtiger Sieg für Real Madrid! Die "Königlichen" bleiben dank des 1:0 gegen Sevilla unbesiegt und schießen den bisherigen Leader von der Spitze.

Real Madrid klettert in Spanien an die Tabellenspitze! Die "Königlichen" feiern im Gastspiel bei Sevilla einen 1:0-Sieg, halten nun in der Primera-Divison-Tabelle ebenso wie Leader Athletic Bilbao (2:0 gegen Alaves) bei elf Punkten. Benzema (64.) erzielte den Treffer für seinen in der Liga damit weiterhin ungeschlagenen Klub.Sevilla rutscht von der Tabellenspitze auf Platz fünf zurück. Real-Erzrivale FC Barcelona hatte am Samstag gegen Granada 0:2 verloren und ist nun Achter.Bereits am Dienstag steht für die Katalanen mit dem Heimmatch gegen Villarreal das nächste Liga-Spiel auf dem Programm. Real bekommt es am Mittwoch (beide Spiele 21 Uhr) zu Hause mit Osasuna zu tun.