16-Jähriger bei Fußball-Spiel ins Spital geprügelt

Nur eine Woche nachdem ein 18-Jähriger bei einer Schlägerei bei einem Fußballspiel schwer am Kopf verletzt wurde, kommt es bei einem Jugendspiel in Deutschland erneut zu einem Gewaltexzess.

Es ist ein trauriger Trend: Immer öfter kommt es bei Fußballspielen in unterklassigen Ligen zu Schlägereien auf dem Rasen – auch Spiele von Kindern und Jugendlichen bilden da keine Ausnahme.So flogen beim A-Jugendspiel der deutschen Teams KSD Hajduk Nürnberg und der SG Boxdorf abermals die Fäuste. Nach einem Platzverweis tauschten die Streithähne zunächst einige verbale "Nettigkeiten" aus, ehe es in der Folge erneut zu einer handfesten Schlägerei neben und sogar auf dem Platz kam.Ein 16-jähriger Spieler wurde dabei von einem Faustschlag im Gesicht getroffen, mit einer schweren Verletzung musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.