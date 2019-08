Vor 6 ' 18-Jährige vermisst: Große Suchaktion mit Hunden

Auch Suchhunde vom Roten Kreuz stehen im Einsatz. Bild: Kein Anbieter/Rotes Kreuz Suchhunde Niederösterreich

Suchaktion nach einer 18-Jährigen im Raum Breitenfurt: Seit gestern Nachmittag ist die Jugendliche abgängig.

Große Suchaktion nach einer 18-Jährigen in Breitenfurt bei Wien (Mödling): Seit gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr ist eine 18-Jährige abgängig.



Die Polizei ist informiert, derzeit stehen auch die Feuerwehr und das Rote Kreuz mit Suchhunden im Einsatz.



Die Abgängige hatte beim Verschwinden ein weißes T-Shirt an, trug eventuell einen Pullover und hatte schwarz-gelbe Turnschuhe an.



(wes)