Vor 44 ' 2:0 über die Bayern! BVB gewinnt den Supercup

Jubel bei Borussia Dortmund Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Borussia Dortmund hat die neue Saison mit einem Titel eröffnet. Der BVB gewann den deutschen Supercup gegen Double-Gewinner Bayern München mit 2:0.

Damit holte sich der deutsche Vizemeister zum sechsten Mal den Supercup. Und das ohne den verletzten Rückkehrer Mats Hummels. Den Münchnern mit David Alaba in der Startelf wurden schonungslos die Grenzen aufgezeigt.



Im ausverkauften Dortmunder Signal Iduna Park startete der BVB überfallsartig. Reus hatte bereits nach 40 Sekunden die Führung auf dem Fuß, scheiterte am Münchner Keeper Neuer. Nur Zentimeter fehlten Alcacer in der 15. Minute. Der Spanier schloss nach einem Boateng-Fehlpass von der Mittellinie über Neuer hinweg auf das leere Tor ab, verfehlte nur knapp. Den Schuss von Guerreiro klärte Neuer in der 20. Minute mit dem Fuß.



Der deutsche Meister kam kaum ins Spiel. Einen Coman-Abschluss entschärfte Hitz in der 23. Minute. Stattdessen sorgte ÖFB-Ass Alaba für eine Schrecksekunde, krachte nach einem Luftduell mit Akanji wuchtig auf den Rücken. Doch der Linksverteidiger konnte nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen, wurde in der 70. Minute durch Sanches ersetzt.



Nach dem Seitenwechsel war der Ball dann im Tor. Sancho tanzte in einem Solo Alaba und Boateng aus, spielte in die Mitte auf Alcacer. Und der Spanier fackelte nicht lange, schoss mit einem "Gurkerl" für Tolisso zur 1:0-Führung ein (48.).



Danach erhöhte der deutsche Double-Gewinner den Druck, hatte in der 58. Minute die Doppelchance auf den Ausgleich. Doch Coman scheiterte mit einem Kopfball an Hitz, den Nachschuss von Müller klärte Akanji auf der Linie. Nach einem Kimmich-Solo war neuerlich der starke BVB-Schlussmann mit den Fingerspitzen zur Stelle (67.).



Doch in der größten Druckphase der Münchner gelang den Dortmundern die Entscheidung. Sancho lief von der Mittellinie über das halbe Feld, tankte sich in den Strafraum und schoss den BVB mit dem 2:0-Sieg zum Supercup-Titel (69.). In der Schlussoffensive gelang den Bayern nichts Gefährliches. (wem)