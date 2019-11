2 Tote bei Schießerei an US-Volksschule

Auf einem Parkplatz einer US-Volksschule wurden am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zwei Personen erschossen. Der mutmaßliche Täter richtete sich selbst.

Todeschüsse an US-Schule! In Vancouver im US-Bundesstaat Washington wurden am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zwei Personen erschossen. Das teilten die Behörden mit. Der mutmaßliche Täter sei mit einem Fahrzeug geflohen, hieß es weiter.Die Polizei hat die Fahndung nach dem Schützen aufgenommen. Zu einer Festnahme kam es jedoch nicht. Der mutmaßliche Täter richtete die Waffe gegen sich selbst und drückte ab. Zunächst war nicht klar, inwiefern Opfer und Täter zueinander standen.Die Polizei sprach von einem Akt von "fortgeführter häuslicher Gewalt". Der Täter hat Schüsse in ein Fahrzeug abgegeben und so die Menschen getötet. Im angeschossenen Vehikel sollen sich auch zwei Kinder, die unverletzt blieben, befunden haben. Zu den Idenitäten der involvierten Personen machte die Polizei keine Angaben.Desweiteren sprachen die Ermittler davon, dass es sich um einen Einzeltäter handelte und für Personen, die sich auf dem Schulgelände befunden haben keine Gefahr bestand.