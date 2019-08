2 x 2 Karten für Mark Forster zu gewinnen

Nix mit "Au Revoir"! Am Samstag legt er erst richtig los. Mark Forster kommt mit seinem neuesten Album "Liebe" nach Ansfelden. Und "Heute" verlost dafür Karten.

Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Musikern – Mark Forster. Songs wie "Au revoir" (Bauch und Kopf, 2014) brachten dem 35-Jährigen in Deutschland drei Goldene Schallplatten ein. In der Schweiz erreichte er sogar Platin-Status.Am Samstag, 3. August 2019 (19 Uhr) kommt der Kaiserslauterner und "The Voice-Coach" nach Ansfelden in die Freizeitanlage Kremspark.Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Open-Air Event!Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.(epe)