3 x 2 Karten für Premiere "Cirque Eloize" gewinnen

Ab Dienstag, 6.8.2019, gibt's in Linz ein Zirkusformat der Sonderklasse zu sehen. Die Artisten des "Cirque Éloize" kommen ins Musiktheater. Und "Heute" verlost Karten für die Premiere.

Am 6.8.2019 um 19.30 Uhr feiern mit ihrem Programm "Hotel" im Musiktheater Linz Premiere! Cirque Éloize, der zuletzt im Sommer 2017 mit der aufsehenerregenden Show CIRKOPOLIS das Linzer Publikum begeisterte, kehrt von 6. bis 11. August 2019 mit seiner brandneuen Show "Hotel" ins Musiktheater zurück. Die im Montréal beheimatete Artistikgruppe Cirque Éloize gilt als Paradebeispiel des modernen kanadischen Zirkus'. Für sein 25-jähriges Jubiläum im Jahr 2018 hat sich Cirque Éloize mit der Produktion HOTEL ein besonderes Thema einfallen lassen. Inspiriert von der Art-Déco-Epoche taucht die Erfolgscompagnie in die märchenhafte Welt der mondänen Grandhotels der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ein. Ein Hotel, das stark an „Grand Budapest Hotel" aus dem gleichnamigen Film von Wes Anderson erinnert. Ein Ort voller Geschichten. Ein jonglierender Concierge, ein Salto schlagender Liftboy und eine Gouvernante am Seil sind nur einige Charaktere, mit welchen das Publikum Bekanntschaft schließen wird. (epe)