Vor 22 ' 3er BMW stand in Wien-Döbling in Flammen

Die Wiener Feuerwehr musste am Freitag einen in Flammen stehenden BMW in Wien-Döbling löschen. Warum das Auto Feuer fing, ist nicht klar.

Am Freitagabend gegen 21.15 mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf die Heiligenstädter Lände in Wien-Döbling ausrücken. Grund dafür war ein schwarzer 3er BMW, der Feuer gefangen hatte.



Mit sechs Mann und einer Löschleitung konnte das in Flammen stehende Auto schließlich gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. (rhe)