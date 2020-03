3fach-Killer laut Gutachter gefährlicher Simulant

Samet A. schockte Ende Oktober NÖ: Er soll seine Frau sowie Kinder (2, 1) umgebracht haben, soll laut Gutachter ein gefährlicher Simulant sein. Der Experte hält den Killer für zurechnungsfähig.

Am 27. Oktober 2019 soll HTL-Absolvent Samet A. (31) in Kottingbrunn (Bezirk Baden) seine Frau Tugba (29), seine Tochter Tuana (2) sowie sein Söhnchen Selman getötet haben. Die 29-Jährige bekam zwei Stiche in den zentralen Brustbereich sowie zwei Stiche in den Bauch - sie starb am Herz- und Leberstich. Der zweijährigen Tuana rammte Samet A. die Klinge zweimal in die Brust - die Kleine erstickte an ihrem eigenen Blut. Dem elf Monate alten Selman soll Samet A. Nase und Mund minutenlang zugehalten haben, der Kleine wurde noch ins SMZ-Ost gebracht, war aber leider nicht mehr zu retten ( "Heute" berichtete ).Laut Gutachter Manfred Walzl leidet Samet A. an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit narzistischen Anteilen (Anm.: Tötung aus gekränkter Eitelkeit) und dissozialen Anteilen und weist zudem ein Simulationsverhalten auf. Der Experte hält den mutmaßlichen Dreifachkiller aber für zurechnungsfähig, empfiehlt eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher (nach §21/Abs.2 StGB). Der Gutachter glaubt nicht, dass der mutmaßliche Killer Stimmen höre.Rückblick: Der Austrotürke soll am 27. Oktober seine Familie getötet und dann den Notruf gewählt haben ( "Heute" berichtete ). Als Motiv für die Bluttat gab der 31-Jährige zunächst die bevorstehende Trennung und dann immer mehr psychische Probleme an. Das Paar war seit 2012 liiert, bekam zwei Kinder, er arbeitete, sie erledigte den Haushalt, arbeitete laut Angaben von Samet A. nie (). Im Jahr 2019 kam es immer häufiger zu Streitereien, angeblich wollten beide die Trennung (), kontaktierten auch ein Badener Scheidungsanwalt.Auch am Vorabend der Bluttat hatte es Streit gegeben, die Eheleute gingen aber gemeinsam zu Bett, dazwischen schlief Söhnchen Selman. Laut Aussagen von Samet A. stand er am Tatmorgen um 6 Uhr auf, chillte und dachte dabei nach, wie er die Beziehung retten könnte. An Mord oder Selbstmord dachte er dabei laut eigenen Angaben keine Sekunde. Seine Frau erwachte um 8 Uhr morgens.Dann soll er ihr mehrere Lösungsvorschläge für eine Rettung der Beziehung präsentiert haben, doch sie gab ihm zu verstehen, dass sie dafür keine Geduld mehr hätte. Dann holte er laut eigenen Angaben aus der Küche ein Schneidbrett, ein Messer und einen Apfel und nahm die Gegenstände mit ins Schlafzimmer. Dort spitzte sich die Auseinandersetzung zu, Tugba soll ihn geschubst haben, er griff zum Messer und erstach seine Gattin.Da der Austrotürke nicht wollte, dass seine Kinder im Heim oder bei einer fremden Familie aufwachsen, mussten auch die Kleinen sterben. Dann rief er die Polizei und wartete vor dem Haus auf die Festnahme. Kaum in der Justizanstalt Wr. Neustadt angekommen, soll Samet A. erneut auffällig geworden sein und einen schlafenden Häftling gewürgt und sogar einem Mitinsassen die Nase gebrochen haben ( "Heute" berichtete ). An diese Auseinandersetzungen will sich Samet A. nicht mehr erinnern, behauptete auch immer wieder Stimmen zu hören.Samet A. soll sich in den letzten Monaten laut Zeugen seltsam verhalten haben, soll der 29-Jährigen auch, trotz finanziell angespannter Situation, ein neues Auto gekauft haben. Und: Die Familie soll zudem ein Haus in der Türkei ersteigert haben.Die schwierige Aufgabe der Verteidigung des mutmaßlichen Dreifachkillers hat Wolfgang Blaschitz übernommen. "Ich werde natürlich das Gutachten und vor allem die Behauptung der Simulation hinterfragen. Eventuell werde ich auch einen privaten Gutachter hinzuziehen", so Wolfgang Blaschitz am Freitag. Samet A. sitzt derzeit in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft, ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie eine Einweisung. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest, es gilt die Unschuldsvermutung.