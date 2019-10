Frau und Tochter (2) erstochen, Sohn (1) erstickt

Im Fall des Dreifachmords in Kottingbrunn (Baden) liegt das Obduktionsergebnis vor: Die Ehefrau starb an vier, die Tochter an zwei Stichen, der Sohn wurde erstickt.

Das Obduktionsergebnis lässt den grausamen Todeskampf der Familie am Sonntagvormittag in einem Reihenhaus in Kottingbrunn (Baden) erahnen: Ehefrau Tugba (29) hatte am Sonntag vermutlich die endgültige Trennung verkündet, noch schnell ein paar Sachen gepackt. Rasend vor Wut soll Samet A. ein Küchenmesser genommen haben, die Gattin mit vier Stichen niedergestreckt und Töchterchen Tuana (2) mit zwei Messerhieben niedergestochen haben.Der elf Monate alte Sohn Selman wurde mit einem Gegenstand erstickt. Dann wählte Samet A. den Polizeinotruf, gestand die Wahnsinnstat und wartete im Wohnzimmer auf die Beamten ( "Heute" berichtete )."Alle Stiche richteten sich gegen den Oberkörper. Der Bub wurde definitiv erstickt", so der Wr. Neustädter Staatsanwalt Erich Habitzl am Mittwoch. Die Leichen wurden am Gang des Obergeschosses gefunden, das Küchenmesser lag in der Küche, im Wohn- und Schlafzimmer herrschte Chaos.Samet A. ist derweilen ohne Verteidigung, Rechtsbeistand Mirsad Musliu legte die Vollmacht zurück. Den Leichen wird noch Blut entnommen, dann könnten sie endgültig freigegeben werden. Dann könnte die Opferfamilie (vertreten von Astrid Wagner) die Toten in die Türkei überstellen. Weiters steht noch eine Bestellung eines Sachverständigen an – der Gutachter soll den geistigen Zustand des 31-Jährigen zum Tatzeitpunkt beurteilen.Bezüglich des Angriffes auf einen Mithäftling (28, "Heute" berichtete ) wartet die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt immer noch auf den Endbericht der Justizanstalt.