4-cm-Eisbälle hagelten "Heute"-Leser ein

Diese Woche kehrt diezurück – Begleiterscheinung: Das Gewitterrisiko steigt, wie jetzt ein-Leser bei Graz am eigenen Leib erfuhr.Am frühen Dienstagnachmittag brauchte sich über Kumberg ein Hagelunwetter zusammen. Eisbälle mit bis zu 4 Zentimetern Durchmesser prasselten vom Himmel.Daniel L. brachte sich in Sicherheit, fotografierte anschließend aber die Überbleibsel und teilte sie mit der-Community.