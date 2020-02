5x2 Tickets gewinnen für Themenfahrten mit DDSG

"Heute" verlost 5 x 2 Karten für Themenfahrten "Winterbrunch" und "Heringsschmaus" mit DDSG.

Schifffahrten können so richtig entspannen, doch noch besser sind sie, wenn ein leckeres Essen auf einen wartet.verlost 5 x 2 Karten für die Themenfarten Winterbrunch und Heringsschmaus.am 23.2.2020, Fahrtzeiten 11:00 – 14:00 Uhram 26.2.2020 Fahrtzeiten 19:00 – 22:30 UhrWollt ihr einen der beiden Themenfahrten gewinnen, dann füllt das Formular aus und gebt an, bei welchem Thema ihr dabei sein wollt.am 17.3.2020 19:00 – 22:30 Uhram 3.4.2020 19:00 – 22:30 Uhram 2.5.2020 19:00 – 22:30 Uhrvon 24.6. – 26.8.2020 19:00 – 22:30 Uhr mit WBQA World Champion of pork shoulder – Geri Hochgatterer