12.12.2019 16:56 67 Grippefälle: Volksschule in Igls muss schließen

Weil mehr als die Hälfte der Schüler an Grippe erkrankt ist, wird die Volksschule in Igls bis Dienstag vorübergehend geschlossen (Symbolbild). Bild: iStock

In einer Volksschule in Igls sind 67 Schüler sowie sechs Lehrpersonen an der Influenza erkrankt. Bis Dienstag wird die Schule nun geschlossen.