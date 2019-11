19.11.2019 13:44 70 Fahrgäste saßen im Zug zum Flughafen fest

Der ÖBB-Railjet erlitt einen Defekt. Bild: Leserreporter

Ein Zug der ÖBB ging am Weg zum Flughafen Wien am Dienstagvormittag kaputt. Rund 70 Fahrgäste mussten sich 2 Stunden lang in Geduld üben.