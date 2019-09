8:0-Gala! Manchester City schießt Watford ab

Manchester City ist nach der 2:3-Pleite gegen Aufsteiger Norwich City fulminant auf die Siegerstraße zurückgekehrt, zerlegte in der sechsten Premier-League-Runde Schlusslicht Watford mit 8:0.

Der Titelverteidiger legte einen fulminanten Blitzstart hin. David Silva (1.), Sergio Aguero per Elfmeter (7.), Riyad Mahrez (12.), Bernardo Silva (15.) und Nicolas Otamendi (18.) schossen die "Citizens" in nur 18 Minuten mit 5:0 in Front.Im zweiten Durchgang sorgten dann Bernardo Silva mit einem Doppelpack (48., 60.) und Kevin de Bruyne (85.) für den 8:0-Endstand. Bei Watford stand ÖFB-Legionär Sebastian Prödl neuerlich nicht im Kader.Mit dem Kantersieg schob sich das Team von Pep Guardiola als Zweiter bis auf zwei Punkte an Liverpool heran, die "Reds" gastieren am Sonntag beim FC Chelsea.Burnley schob sich mit einem 2:0-Heimerfolg über Norwich City auf den siebten Tabellenrang vor. Chris Wood schnürte einen Doppelpack in nur vier Minuten (10., 14.).Sheffield United setzte sich durch ein Eigentor von Yerry Mina (40.) und einen Treffer von Ly Mousset (79.) mit 2:0 bei Everton durch, sind Achter.