87-Jährige nach Suchaktion gefunden

Am späten Sonntagabend meldete eine Frau ihre 87-jährige Mutter als vermisst. Die groß angelegte Suchaktion verlief schließlich erfolgreich.

Am späten Sonntagabend zeigte eine Frau bei der Polizei das Verschwinden ihrer 87 Jahre alten demenzkranken Mutter aus deren Haus in Bad Sauerbrunn an.Sofort lief eine groß angelegte Suchaktion der Sicherheitskräfte unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers und einiger Diensthunde an. Nachdem die betagte Frau in der Nacht auf Montag nicht gefunden werden konnte, wurde die Aktion am nächsten Morgen fortgesetzt.Die Gesuchte wurde schließlich unverletzt in einem ca. 150 Meter von ihrem Wohnhaus entfernten Garten entdeckt und vorsorglich in ärztliche Behandlung übergeben.(mr)