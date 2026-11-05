i Öko-Offensive auf der Simmeringer Hauptstraße in Wien. Ein Anrainer verzweifelt an der derzeitigen Parksituation. zVg Anrainer verzweifelt 9-Millionen-Euro-Projekt zwingt Autofahrer in die Knie Sanierungen in Wien-Simmering zwingen Autofahrer endgültig in die Knie. Ein "Heute"-Leser weiß nicht mehr, was er mit seinem Wagen machen soll. Von Community Heute 05.11.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Projekt "Raus aus dem Asphalt" der Stadt Wien schreitet in vollem Tempo voran, bis 2030 soll es nur noch 250 private Pkw pro tausend Einwohner geben. In Wien-Simmering treiben die Sanierungen nun einen Autofahrer an den Rand des Wahnsinns.

Leser lässt Park-Frust freien Lauf

52 neue Bäume, 25 Hochstammsträucher und rund 3.000 Quadratmeter an Grünbeeten werden auf der Simmeringer Hauptstraße zwischen der Litfaßstraße und Zippererstraße gepflanzt. Im Gegenzug fallen laut FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch über 200 Parkplätze weg.

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Laut der Studie "Smart Klima City Strategie Wien" soll sich der Autoverkehr im Stadtgebiet nachhaltig ändern: Der Autoverkehr im Stadtgebiet soll weiter nach unten sinken. Die Stadt Wien hat dafür ein Strategiepapier ausgearbeitet. Laut der Studie "Smart Klima City Strategie Wien" soll es bis 2030 nur noch 250 private Pkw pro tausend Einwohner geben. Der bewusste Parkplatz-Abbau ist Teil des Plans. "Stellplätze im öffentlichen Raum werden sukzessive reduziert", heißt es in dem Papier. In fünf Jahren soll also nur noch einer von vier Wienern ein Auto haben.

Autofahrer und "Heute"-Leser Andreas kann davon mittlerweile ein Lied singen, denn: Seit Längerem muss der Pkw-Lenker aus Simmering Runde um Runde drehen, um eine Parklücke für sein Auto zu finden. Ein eigenes Fahrzeug benötigt er aufgrund seiner Arbeit. Wo er seinen Wagen nach der Arbeit abstellen soll, weiß er nicht. Im "Heute"-Talk platzte dem Simmeringer der Kragen.

„Sollen wir uns unsere Autos in den Ar*** schieben, wenn wir parken?“ "Heute"-Leser Andreas findet seit der Öko-Offensive kaum noch einen Parkplatz für sein Auto

Leser: "Wo soll man parken?"

Laut eigener Aussage sei es zwar schön, wenn man die Straßen begrüne, aber: "Wenn man so viele Parkplätze aufgrund von Begrünung wegnimmt, wo soll man dann parken? Ich habe massive Probleme, einen Parkplatz zu finden."

Und es kommt noch dicker: Wie ein Papier, das "Heute" vorliegt, zeigt, kostet das Öko-Projekt 9,076 Millionen Euro. Im Mai hatte man noch von Kosten von 4,9 Millionen Euro gesprochen – ein Plus von 85 Prozent!

FPÖ-Mobilitätssprecher: "Sima-Meter kostet 13.000 Euro"

Die FPÖ zeigt sich empört über die Kostenexplosion und rechnet vor: Jeder Meter der Öko-Offensive kostet laut Rechnung vom Wiener FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch rund 13.000 Euro!

„Mit dem Sima-Meter hat Wien eine neue Maßeinheit: Ein Meter Straße kostet den Steuerzahler unglaubliche 13.000 Euro! Und als Draufgabe werden auch noch über 200 Parkplätze vernichtet.“ FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch

Während überall gespart werden müsse, schmeiße Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) das Steuergeld mit beiden Händen zum Fenster hinaus, so Resch weiter. "Für die Anrainer und Geschäftsleute ist das eine millionenschwere Zumutung!", fällt das knallharte Urteil von Resch aus.

Die FPÖ warnte vor dem Projekt "Raus aus dem Beton" in Simmering. Hier im Bild: FPÖ-Simmering Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Eigner und Klemens Resch, FPÖ-Wien Mobilitätssprecher. zVg

"Parkplätze werden dringend gebraucht"

Scharfe Kritik kommt auch von Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Eigner (FPÖ). Er sieht die Bedürfnisse der Anrainer und der lokalen Wirtschaft zu wenig berücksichtigt.

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"Die FPÖ-Simmering hat dieses völlig überteuerte Projekt im Bezirk abgelehnt. Die Parkplätze werden von Anrainern und Geschäftsleuten dringend gebraucht. Das Geld wäre bei der Sanierung unserer Gemeindebauten wesentlich besser investiert", kritisiert der Bezirksvorsteher-Stellvertreter.

Das sagt Stadt Wien

Die Stadt Wien erklärt, dass für die Oberflächengestaltung durch die zuständige Magistratsabteilung die ursprünglich genannten 4,9 Millionen Euro veranschlagt waren.

"Die Kosten für den notwendigen Gleistausch der Wiener Linien, die im Zuge dessen durchgeführte Wasserrohrverlegung oder die Arbeiten der Wiener Netze waren nie in das Gestaltungsprojekt eingerechnet, sie wären auch ohne Umgestaltung der Simmeringer Hauptstrasse erfolgt", heißt es weiter. Die weiteren Bauarbeiten seien der "Auslöser" der Kostenexplosion.