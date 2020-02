Absage in Salzburg stürzt Liga ins Termin-Chaos

Das abgesagte Europacup-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt stürzt Österreichs Fußball in ein Termin-Chaos.

Eigentlich wollten die Bullen am Donnerstagabend (21 Uhr) versuchen, den 1:4-Rückstand gegen Adi Hütters Elf aufzuholen, so doch noch den Einzug ins Achtelfinale der Europa League zu schaffen.Das verhinderte allerdings der angesagte Orkan über Österreich. Windspitzen bis zu 120 km/h machen die Durchführung des Europacup-Schlagers unmöglich.Nun stellt sich die Frage: Wann wird das Rückspiel nachgeholt? Noch gibt es keinen Ersatztermin. Die UEFA möchte aber schnellstmöglich eine Entscheidung treffen.Der wahrscheinlichste Nachhol-Termin ist der Freitag. Denn über Nacht soll der Sturm abklingen. Da die Frankfurter bereits in Salzburg sind, müsste der Aufenthalt lediglich verlängert werden.Doch ein Spieltermin am Freitag würde für Chaos im österreichischen Fußball sorgen. Verantwortlich dafür ist die Bundesliga-Bestimmung § 4.7: "Zwischen Pflichtspielen in nationalen und internationalen Bewerben müssen zwei spielfreie Tage liegen."Das Problem dabei: Bereits am Sonntag folgt die 21. Bundesliga-Runde, so hätten die Salzburger eben diese zwei spielfreien Tage nicht. Und da es die vorletzte Runde im Grunddurchgang ist, müssen alle Spiele gleichzeitig ausgetragen werden. Salzburg und LASK liefern sich schließlich ein Fernduell um den Meistertitel.Die komplette Bundesliga-Runde könnte also frühestens am Montag stattfinden. Dies würde aber Auswirkungen auf den ÖFB Cup haben. Im Halbfinale trifft nämlich Salzburg auf den LASK. Am Mittwoch. Auch dieser Termin wackelt, hätten beide Konkurrenten nur einen Tag Pause.Und wenn man das Semifinale im Cup auf den Donnerstag verlegt, wackelt auch der nächste Bundesliga-Spieltag: die 22. und letzte Runde im Grunddurchgang. Diese wäre für Samstag, 7. März geplant. Auch die müsste womöglich verschoben werden.