Achtjährige auf Schutzweg von Auto erfasst

Ein achtjähriges Mädchen wurde am Freitagnachmittag auf einem Schutzweg am Margaretengtürtel von einem Wagen erfasst und leicht verletzt.

Am Samstag gegen 14.30 Uhr überquerte ein achtjähriges Mädchen in Begleitung der Mutter einen Schutzweg am Margaretengürtel.Beide Personen hatten grünes Licht an der Verkehrsampel. Ein einbiegender Auto-Lenker (66 Jahre alt) erfasste mit seinem Wagen das gehende Kind.Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. (rfi)