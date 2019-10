AK erstritt 120.000 Euro für Ingenieur

Download von www.picturedesk.com am 21.12.2017 (11:57). ABD0019_20171221 - WIEN - ÖSTERREICH: Die Staatsanwälte Alexander Marchart (L) und Gerald Denk am Donnerstag, 21. Dezember 2017, vor Beginn des Strafprozesses wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei der Buwog- Privatisierung und des Linzer Terminal Towers im Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Straflandesgericht. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL - 20171221_PD1339

Er wurde zuerst in Altersteilzeit und ein befristetes Arbeitsverhältnis gedrängt und dann nicht mehr verlängert. Die Arbeiterkammer klagte für ihn.

2011 stellte ihn sein Arbeitgeber vor die Wahl: Altersteilzeit und befristetes Arbeitsverhältnis oder Kündigung. Er entscheid sich für die Altersteilzeit. 2012 wurde dann das Gesetz geändert. Er konnte erst ein Jahr später als ursprünglich geplant in Pension gehen.Entweder trifft es zwei Ihrer Mitarbeiter, oder Sie gehen." So hatte die Firmenleitung den Ingenieur nach 26 Jahren im Betrieb dazu gedrängt einen befristeten Altersteilzeitvertrag unter Herabsetzung seines Entgelts um ein Viertel mit dem Titel „gleitender Pensionsübergang" zu unterschreiben.„Ich ließ mich breitschlagen", so der Arbeitnehmer: „Ich hatte schon einige Wellen Personalabbau erlebt." Von der Pensionsversicherung erfragte er sein frühestmöglichen Pensionstermin: 31.8.2015. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Arbeitsverhältnis laut Vertrag einvernehmlich beendet werden.Die Wiener Arbeiterkammer hat für den Ingenieur geklagt. Letztlich entschied der Oberste Gerichtshof zu seinen Gunsten. Der Passus "gleitender Pensionsübergang" zeige klar und deutlich was die Intention beider Vertragsparteien war. Insgesamt erhielt der Ingenieur 120.000 Entgeltnachzahlung.