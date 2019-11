Andromeda-Galaxie wird mit Milchstraße kollidieren

Andromeda ist unser galaktischer Nachbar. Noch. Die Galaxie befindet sich auf direktem Kollisionskurs mit unserer Milchstraße.

"Der Weltraum, unendliche Weiten." – Seit 1972 die ersten Folgen von "Star Trek" im deutschsprachigen Fernsehen ausgestrahlt wurden, haben sich die Worte aus dem gesprochenen Vorspann in das kollektive Gedächtnis mehrerer Generationen eingebrannt.Doch, so unendlich und leer der Weltraum scheinen mag, oft kommen unserer Erde Objekte näher, als uns Menschen lieb ist. Nicht nur Asteroiden und Kometen kreuzen die Bahn unseres Planeten – eine ganze Galaxie befindet sich aktuell auf Kollisionskurs mit der Milchstraße.Berechnungen von US-amerikanischen Astrophysikern zeigen, dass beide Galaxien mit der halsbrecherischen Geschwindigkeit von 432.000 Stundenkilometern auf einander zu bewegen.Doch keine Panik! Niemand von uns Normalsterblichen wird dieses Ereignis noch selbst erleben. Das Ereignis beginnt laut Schätzung der NASA in 3 bis 4 Milliarden Jahren. Nach der ersten Kollision werden sich die Galaxien vorübergehend wieder von einander entfernen, ehe sie erneut kollidieren. Bis zur Verschmelzung und der Ausbildung eines gemeinsamen Kerns dauert es dann ungefähr noch einmal so lange.Wie das am Nachthimmel aussehen würde, haben die Wissenschaftler bereits 2012 simuliert. Ihre spektakulären Bilderzeigen das einzigartige Ereignis aus der theoretischen Sicht eines Erdenbewohners.Warum theoretisch? In 7 Milliarden Jahren ist unsere eigene Sonne bereits zu einem Roten Riesen angeschwollen und alles Leben auf der Erde schon längst vernichtet . Ein schwacher Trost: Nichts ist unendlich, auch das Universum hat wohl ein Ablaufdatum