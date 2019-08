Andy Serkis führt bei "Venom 2" Regie

Der Schauspieler und Regisseur gab die Neuigkeit auf seinem Instagram-Account bekannt.

"Es passiert tatsächlich. Ich kann es fühlen, der Symbiot hat in mir einen Wirten gefunden und ich bin bereit für den Ritt", freut sich der 55-jährige Brite auf seine bevorstehende Aufgabe im Marvel Cinematic Universe.Viel Erfahrung als Regisseur hat Serkins allerdings noch nicht sammeln können. Er führte erst bei zwei Filmen ("Solange ich atme", "Mogli: Legende des Dschungels") Regie. Als Schauspieler erweckte Serkins den "Herr der Ringe"-Schurken Gollum und Schimpansen Caesar in "Planet der Affen"-Trilogie der zum Leben.Wie schon bei Teil 1 wird auch in der Fortsetzung Tom Hardy in die Rolle von Journalist Eddie Brock schlüpfen, der sich dank eines außerirdischen Parasiten in den Superhelden Venom verwandeln kann.Noch im Herbst hofft man bei Sony laut "Hollywood Reporter" auf den Drehstart.(baf )