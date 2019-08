Vor 1 ' Anwaltssekretärin soll 3,5 Millionen gestohlen haben

Die Vorzimmerdame einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei braucht jetzt selbst juristischen Beistand: Wie "Heute" erfuhr, wird gegen die 35-Jährige wegen schweren Betrugs in Millionenhöhe ermittelt.