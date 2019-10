Hier ist ein Flughafen-Fahrzeug außer Kontrolle

Am Flughafen von Chicago ist am Montag ein Catering-Fahrzeug außer Kontrolle geraten. Das Gefährt drehte sich rückwärts im Kreis.

Ein Fahrzeug, das Flugzeuge mit Speisen und Getränken für die Fluggäste versorgt, ist am Montag am Flughafen von Chicago außer Kontrolle geraten. Es drehte sich fahrerlos im Rückwärtsgang im Kreis und verteilte dabei seine Ladung über die Startbahn.Ein Fluggast filmte das Fahrzeug von seinem Sitzplatz aus. Im Hintergrund ist ein Flughafen-Mitarbeiter zu sehen, der am Boden sitzt, möglicherweise wurde er beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, verletzt.Die rettende Idee hat schließlich ein anderer Flughafen-Angestellter. Er blockiert das außer Kontrolle geratene Gefährt, indem er sein Ladefahrzeug in die Kreisbahn lenkt. Das Catering-Fahrzeug wird gestoppt und kippt um. Flugzeuge wurden nicht beschädigt.