Vor 4 ' Arthrose! Stögers Meister-Geißbock geht in Pension

Hennes XIII. geht in Pension. Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Bittere Nachrichten erreichen uns aus Köln! Das Maskottchen, Geißbock Hennes VIII. ist an Arthrose erkrankt und muss in Pension gehen. Als Peter Stöger die Kölner zum Zweitliga-Titel führte, stand der tierische Freund an der Seitenlinie.