"Mini-Hirscher": Assinger zittert nur vor der Pubertät

Luca Stocker verzückt Ski-Österreich. Der Achtjährige eifert seinem Idol Marcel Hirscher nach und ist ein Hit im Netz. Ski-Experte Armin Assinger warnt das Supertalent vor der Pubertät.

"Der is a Kärntner", freut sich Armin Assinger, als bei "Sport und Talk im Hangar 7" jenes Video des kleinen Luca Stocker vorgeführt wird, das via Social Media in den letzten Jahren mehr als eine Million Views gesammelt hat.Der Achtjährige gilt als "Mini-Hirscher" , das Versprechen für eine rosige Zukunft im ÖSV.hat über das Talent berichtet, das wie sein großes Idol vom Papa trainiert wird , und schon jetzt wie der Superstar von Atomic ausgerüstet wird.Der Hype um den Buben, der im Volksschulalter schon Schräglagen wie die Profis fährt, zeigt: Österreich lechzt nach einem Nachfolger von Marcel Hirscher. Seit dessen Rücktritt im vergangenen Sommer steckt der heimische Verband im Tief, droht den Nationencup zu verlieren und zum ersten Mal in diesem Jahrhundert ohne Kristallkugel dazustehen.Wird Stocker der nächste Hirscher, oder jubelt die Alpenrepublik zu früh? Assinger, Ex-Rennläufer und TV-Experte, traut seinem Landsmann einiges zu. Auf "ServusTV" warnt er Stocker aber.Assinger meint mit "dem Interview" einen ORF-Kärnten-Beitrag, in dem Luca und Papa Roland Stocker Anfang Februar über die Flut an Reaktionen sprachen, die das Video des damals Sechsjährigen vor zwei Jahren ausgelöst hatte. Luca ließ dabei seine Leidenschaft für den Sport klar durchklingen.Der Millionenshow-Moderator ist zuversichtlich, tritt aber ein wenig auf die Euphoriebremse:Hier posiert der kleine Luca vor seiner Atomic-Ausrüstung: