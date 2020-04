Aus Wiener WG vermisst – Wer hat Franzi gesehen?

"Es hat nichts mit Corona zu tun hat, bereitet uns aber gerade große Sorge" – mit diesem Hilferuf wendet sich die Caritas an die "Heute"-Community.

Aus einer ihrer Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung in Wien-Favoriten ist seit Donnerstagnachmittag eine Bewohnerin verschwunden, wie die Hilfsorganisation erklärt."Wir machen uns große Sorgen. Die Bewohnerin, Franzi Fischer, ist 52 Jahre alt und hat Trisomie 21 – ist jedenfalls ansprechbar und kann sich artikulieren. Aber ganz offensichtlich findet sie den Weg nicht zurück in die Einrichtung", so die Caritas.Franzi sei "auffallend klein" und war zuletzt mit einer rosaroten Winterjacke und einer dunklen Hose sowie rosarotem T-Shirt mit einem Bambi darauf bekleidet. Außerdem hatte sie einen rosaroten Rucksack bei sich.Nach dem Prinzip: Mehr Augen, sehen mehr, wird nun um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise auf ihren Verbleib hat, soll diese bitte der Polizei oder direkt der Caritas unter der Telefonnummer 01 6897930 mitteilen.