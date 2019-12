Autofahrerin (21) rutscht von Straße, landet in Fluss

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental wurde am Montag eine 21-Jährige verletzt. Die junge Frau war mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen.

Eine 21-jährige Österreicherin war gegen 20.35 Uhr mit ihrem Auto gerade auf der Kelchsauer Landesstraße in Hopfgarten im Brixental unterwegs.Vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam das Fahrzeug plötzlich ins Rutschen und geriet über den linken Straßenrand hinaus.Anschließend stürzte der Wagen über eine Böschung und landete in der Kelchsauer Ache, wo das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand kam.Die 21-Jährige wurde von der Feuerwehr Hopfgarten aus dem Auto geborgen und von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.