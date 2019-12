Baby geschüttelt – nun Drohungen gegen Zeugen

Neue Wendung im Fall um den schwer verletzten Kevin-Tyler: Während das Baby ums Überleben kämpft, werden Zeugen von Unbekannten eingeschüchtert.

Kripo sucht im Umfeld des Paares nach der Wahrheit

Haschisch und Tik-Tok-Videos

Der kleine Kevin-Tyler kämpft im Wiener SMZ-Ost weiter um sein Leben. Für viele verwunderlich: Obwohl sie selbst von der Polizei als Beschuldigte geführt wird,. Die 30-Jährige ist sechs Tage, nachdem sie ihren kleinen Sohn schwer verletzt in ein Wiener Spital brachte, nach wie vor auf freiem Fuß.Der Papa (35) sitzt unterdessen in der Justizanstalt Wien-Josfestadt in Untersuchungshaft. Zeugen,, werden nun von Fakeprofilen mit Nachrichten wie dieser eingeschüchtert: "Ich würde nur aufpassen, was du redest. Es lesen sehr viele den Artikel, einige kennen beide gut und die werden dich fertig machen."zugespielte Videos zeigten – wie berichtet – wie zerfahren und von enormer Aggressivität geprägt die Beziehung zwischen Kindsmutter und -vater war. Bereits vor der Geburt von Kevin-Tyler trennten sie sich wieder.Wochenlang durfte der 35-Jährige seinen Sohn gar nicht sehen, dann bestand er auf einen Vaterschaftstest, der ihn als Erzeuger des Säuglings identifizierte. Auch danach soll er nur ein einziges Mal alleine auf seinen Buben aufgepasst haben, als die Mutter tanzen ging. Dass er ihm jemals Gewalt angetan hat, bestreitet er vehement. Susi G. (Name geändert), hat mit Vater und Mutter des Babys im Tanzgewerbe zusammengearbeitet. Im Interview sagte sie: "Ich glaube dem Vater. Er war immer ein ruhiger Typ, vielleicht ein Klugscheißer, aber niemals gewalttätig. Sie hingegen ist immer ausgezuckt – bei ihm haben wir Derartiges nicht erlebt."Die Kripo hat laut-Infos nun mehrere Handyvideos, die die Kindsmutter auch aggressiv im Umgang mit ihrem Baby zeigen sollen, sichergestellt. Auch Bekannte des Paares werden in Einvernahmen als Zeugen befragt. Die Wahrheitsfindung ist unglaublich schwierig – die Fronten scheinen verhärtet; es steht Aussage gegen Aussage. Dievorliegenden Videoclips zeigen die 30-Jährige in einem heftigen Streit mit Max B. (35,) – es geht um Geld oder Lappalien wie Einkäufe, Hunderunden und entfallene Body-Workouts. Während die Mama des kleinen Kevin-Tyler minutenlang durchbrüllt, reagiert der nun unter Mordverdacht inhaftierte Papa stoisch. Er versucht sachlich mit seiner Partnerin zu diskutieren – was gröblich misslingt. "Willst du wie die Prinzessin auf der Erbse behandelt werden?", fragt er sie irgendwann. Das ist allerdings auch schon die größte Eskalationsstufe – von seiner Seite.Recherchen ergaben, dass sich das Paar beim Strippen kennengelernt hat und wahnsinnig schnell eine Beziehung eingegangen war. Max B., der – wie sein Facebook-Account zeigt – großen Wert auf seinen Body legte, strippte nebenberuflich und war zuletzt als Arbeiter tätig. Seine Kurzzeit-Partnerin Romanaarbeitete sich gegen Bezahlung beim Gogo ab. Sie soll vor längerer Zeit einmal als eine von einer Personalleasing-Firma als Sekretärin an ein großes Spital vermittelt worden sein.Doch auch in diesem Job hielt es sie nicht sehr lange, dann kam die Schwangerschaft. Laut Zeugin Susi G. dürfte sie zuletzt ein anderes Betätigungsfeld für sich entdeckt haben: Sie habe laut der 25-Jährigen regelmäßig Haschisch geraucht (eine Gras-Sequenz ist auch am Video ersichtlich) und sehr häufig Videos auf Tik-Tok gepostet. "Wann sie sich als Alleinerzieherin um ihr Kind gekümmert hat, war mir immer schleierhaft", schüttelt Susi B. den Kopf.Nun sind sowohl die Kindsmutter als auch der Erzeuger ihres Kindes unter trostlosem Verdacht. Für die beiden Wiener gilt die Unschuldsvermutung.