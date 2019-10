Frau geht über Straße, wird von Auto erfasst - tot

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) ist am Montag eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Die Frau wurde von einem Auto überfahren.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall in der Früh auf der Voralpen- bzw. Ingenieur-Pesendorfer-Straße im Ortsgebiet von Bad Hall.Eine Frau wollte offenbar die um diese Uhrzeit vielbefahrene Straße überqueren. Ein Autofahrer konnte die Fußgängerin nicht mehr rechtzeitig sehen und erfasste sie frontal.Nach dem Zusammenstoß kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Die Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle.Der PKW-Lenker blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei den Maßnahmen am Einsatzort.Die Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar. Die Polizei leitete die Fahrzeuge abwechselnd an der Unfallstelle vorbei.