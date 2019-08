Bankomat in Luft gejagt: Großfahndung der Polizei

Erneute Bankomatsprengung - diesmal in Walbersdorf (Mattersburg): Die Polizei fahndete nach den Tätern - leider ohne Erfolg.

Großfahndung im Nordburgenland bis an die niederösterreichische Grenze am Mittwochmorgen. Gegen 3.30 Uhr wurde der Bankomat der Mattersburger Katastralgemeinde Walbersdorf gesprengt. Rund zwei Stunden lang jagte die Exekutive die Täter, leider ergebnislos.Die Spurensicherung, darunter auch Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreichs, rückte zum Tatort aus. In NÖ hatte es seit November 2018 zwölf Angriffe auf Geldautomaten gegeben ( "Heute" berichtete ). Bereits Jahre davor hatte es in NÖ rund 50 Angriffe auf Bankomaten gegeben (vor allem in den Jahren 2011 und 2012). (Lie)