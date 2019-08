Bayern-Stars müssen bei Hoeneß-Party singen

Die Bayern-Neuzugänge haben am Freitagabend für Erheiterung gesorgt. Lucas Hernandez und Alphonso Davies mussten als Aufnahme-Ritual ein Lied trällern.

Wie schon in den letzten Jahren hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß die Münchner während des Trainingslagers am Tegernsee zu sich eingeladen. In geselliger Runde wurde gegrillt. Und auch musiziert.80-Millionen-Einkauf Lucas Hernandez sorgte mit "La Bamba" für Stimmung bei seinen Mitspielern und deren Familien. Das probierte auch Alphonso Davies. Der 18-Jährige hatte sich die Ballade "I will always love you" von Whitney Houston ausgesucht, sorgte allerdings für Gelächter statt musikalischer Jubelstürme.Die Party war zum "Bayrischen Abend" ausgerufen worden. Die Münchner versuchten sich im Wettnageln und Gummistiefel-Weitwurf.(wem)