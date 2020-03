Bereits über 300 Corona-Kranke in Österreich

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus ist in Österreich mittlerweile auf über 300 gestiegen. In Tirol sind die meisten Personen infiziert.

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus! Mittlerweile sind bereits 115 Länder betroffen, darunter auch Österreich. Am gestrigen Mittwoch waren noch insgesamt 246 Personen im Land mit dem Virus infiziert.Am Donnerstag veröffentlichte das Gesundheitsministerium nun die aktuellen Zahlen der Infizierten. Und die Zahl der Corona-Kranken steigt weiter an.Demnach gibt es derzeit 302 bestätigte Fälle in Österreich, knapp 5.900 Personen wurden getestet.Die meisten Infizierten befinden sich aktuell in Tirol (81). In Wien ist die Zahl der Corona-Kranken ebenfalls gestiegen, dort gibt es 58 Fälle.In Niederösterreich haben sich insgesamt 51 Personen mit Sars-Cov-2 angesteckt, in Oberösterreich sind es 50, in der Steiermark 27, in Vorarlberg 15, in Salzburg 13, im Burgenland 4 und in Kärnten 3.