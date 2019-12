Biker über getötete Frau: "Habe sie 13 Jahre geliebt"

Alexander C. (53) soll seine geliebte Alexandra (48) in Neudorf erstochen haben. Er spricht von einem Filmriss, ist jetzt fix und fertig und suizidgefährdet.

Am Dienstagmorgen, rund 36 Stunden nach der mutmaßlichen Bluttat von Neudorf (Mistelbach), spricht jetzt Biker Alexander C. über seine Anwältin Astrid Wagner über seine Kindheit, seine große Liebe und die mutmaßliche Tat.Alexander C. wurde vor 53 Jahren als Sohn einer Österreicherin und eines Dänen geboren, mit 13 Jahren verlor er die dänische Staatsbürgerschaft, sie wurde ihm aberkannt. Seine Kindheit verbrachte er in Heimen in Wien und Eggenburg (NÖ). "Er ist kein Böser, kein Frauenschläger, ein eigentlich recht netter Kerl, der maximal einige kleinere Delikte im Biker-Milieu begangen hat", so Anwältin Wagner.Vor 13 Jahren lernte Alexander C. seine große Liebe Alexandra K. kennen - und fühlte sich erstmals im Leben angekommen. Doch die 48-Jährige verliebte sich neu in einen Bikerkollegen aus Mannheim ( "Heute" berichtete ). Er wusste von der neuen Liebe, sie wollte den 53-Jährigen eigentlich nur noch loswerden. Alexander C. litt darunter wie ein Hund, kümmerte sich aber dennoch nicht um eine eigene Wohnung, sondern wohnte weiterhin bei ihr, zuletzt eben in Neudorf."Sie wollte die Trennung, hat ihn halt noch aus Mitleid bei sich wohnen lassen", erklärt Astrid Wagner. Tagsüber war die 48-Jährige immer außer Haus, ging dem 53-Jährigen aus dem Weg. Er ertränkte seinen Kummer in Alkohol, schlief die letzten Tage kaum.Zur Tat selbst konnte Alexander C. nur folgendes angeben: "Sie kam am Sonntagabend heim, wir haben gestritten. Dann weiß ich nur noch, dass überall Blaulicht war." Möglich, dass der Staatenlose einen klassischen Filmriss hatte. "Durch die Kombination Alkohol und Schlafentzug könnte er in einem psychotischen Zustand gewesen sein", meint die Advokatin."Er ist eine tragische Figur. Er hatte nie eine Mutter und klammerte daher dann sehr an der 48-Jährigen, fühlte sich erstmals in seinem Leben geborgen. Es gab sonst nie Gewalt in der Beziehung", so Astrid Wagner.Jetzt sitzt der Killer in Korneuburg in U-Haft, wird in seiner Zelle ständig überwacht, gilt als suizidgefährdet. Der 53-Jährige war wegen kleinerer und mittlerer Straftaten wie Diebstahl und Körperverletzung (im Milieu) vorbestraft. Es gilt dennoch die Unschuldsvermutung.