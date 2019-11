Bitter für Weißhaidinger! Elite-Tour streicht Diskus

Harter Schlag für Österreichs Parade-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger! Die millionenschwere "Diamond League" streicht seine Disziplin aus dem Programm.

Österreich ist nicht gerade mit Weltklasse-Leichtathleten gesegnet. Lukas Weißhaidinger ist ohne Zweifel einer von ihnen, wie der Oberösterreicher mit seiner Bronze-Medaille bei der WM in Katar erst in diesem Jahr eindrucksvoll unter Beweis stellte.Doch diese Nachricht dürfte dem 150-Kilogramm-Koloss so gar nicht schmecken. Die "Diamond League", die millionenschwere Elite-Tour der Leichtathletik, reduziert ihre Disziplinen im kommenden Jahr von 16 auf zwölf – und ausgerechnet Weißhaidingers Diskuswurf wird dabei ersatzlos gestrichen.Ein harter Schlag für den 27-Jährigen, der einen enormen Aufwand im täglichen Training betreibt (siehe Video oben) und ohnehin nicht mit Unsummen an Preisgeld überschüttet wird. Neben dem Diskuswurf nimmt die 15 Meetings umfassende "Diamond League" bei den Männern und Frauen auch noch den Dreisprung aus dem Programm, bei den Damen fallen zudem auch noch die 3.000 Meter Hindernis und die 200 Meter dem Sparprogramm zum Opfer.