Vor 1 h BMW-Lenker beansprucht 2 Parkplätze in Parkgarage

Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Ein BMW-Fahrer stellte in einer Tiefgarage sein Fahrzeug in der Mitte von zwei Parkplätzen ab und verhinderte, dass andere PKWs neben ihm parken konnten.

In Park- und Tiefgaragen kann es schon mal zu einem Parkplatzmangel kommen. Da ist es dann besonders ärgerlich, wenn Autos mehr als einen Platz für sich beanspruchen. Diese Erfahrung musste auch "Heute"-Leser Martin machen.



Am Freitag entdeckte der Leser einen schwarzen BMW, der gleich in der Mitte von zwei Parkplätzen abgestellt wurde. Die Tiefgarage gehört zu einem Interspar in der Jörgerstraße in Wien-Hernals. Sowohl links als auch rechts vom geparkten BMW war kein Platz mehr, um dort andere Autos zu parken. (rhe)