Boeing 737 schießt über Startbahn hinaus

Weil sich der Pilot beim Start am Flughafen Moskau-Domodedovo verrechnet, schießt seine Boeing 737-800 über die Startbahn hinaus

Hat sich der Pilot beim Gewicht verrechnet?

Die 150 Passagiere der Boeing 737-800 hatten soeben ihre Gurte geschlossen und bereiteten sich auf den Start in Richtung Simferopol (Ukraine) vor, als der Flug ein ruppiges und jähes Ende nahm - siehe Video.Von den Passagieren wurde beim "Zwischenstopp" niemand verletzt. Vorläufiger Schaden: Fünf defekte Landebahn-Lichter und drei geplatzte Reifen.Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Russische Medien gehen jedoch von einem Rechenfehler des Piloten aus. So soll er anstatt des tatsächlichen Startgewichts das Gewicht ohne Treibstoff in den Bordcomputer eingegeben haben.(jd)