Bosnierin (42) stirbt bei Auffahr-Unfall auf der A9

Auf der Pyrnautobahn (A9) bei Spielfeld (Bezirk Leibnitz) kam es Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Kurz vor 21 Uhr am Dienstagabend kam es auf der A9 in Spielfeld zu einem Auffahrunfall, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt, die Polizei rekonstruiert den Vorfall. Im Zuge des Verkehrsunfalls wurde der Wagen einer 42-jährigen bosnischen Staatsangehörigen gegen die Mittelbetonleitwand geschleudert.Die Lenkerin erlitt dabei tödliche und der Lenker eines anderen beteiligten Fahrzeugs schwere Verletzungen. Der Schwerverletzte wurde in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht und stationär aufgenommen. Der Lenker und die Beifahrerin des dritten am Unfall beteiligten Fahrzeuges blieben unverletzt.Die A9 war bis kurz vor Mitternacht aufgrund der Berge- und Aufräumarbeiten der Einsatzkräfte in diesem Bereich nur über den Pannenstreifen passierbar.