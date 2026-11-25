i Pressekonferenz der Plattform NÖ zum Thema #Neuverhandlung Gesundheitsplan 2040+ Plattform NÖ Protest gegen Gesundheitspläne Bürgerinitiativen sehen "Menschenleben in Gefahr" Nach dem Beschluss der Notarztreform übt die Plattform NÖ scharfe Kritik an Schwarz-Blau. Gefordert wird der Erhalt aller Notarztstützpunkte. Von Elena Lick 25.11.2026, 17:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Notarztreform in Niederösterreich ist auf Schiene. Am Dienstag, dem 24. November wurden die notwendigen Verträge trotz SPÖ-Widerstands beschlossen. Mit 1. April 2027 sollen elf Notarztstützpunkte geschlossen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Nun meldet sich auch die Plattform Niederösterreich zu Wort. Der überparteiliche Zusammenschluss mehrerer Bürgerinitiativen setzt sich für den Erhalt der regionalen Gesundheitsversorgung ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Plattform warnt vor Folgen

Die Initiative wirft ÖVP und FPÖ vor, Warnungen unabhängiger Notärzte und Proteste der Bevölkerung zu ignorieren. Auch den Umgang mit den Rettungsorganisationen kritisiert die Plattform. Diese hätten vor allem Planungssicherheit und finanzielle Stabilität gefordert.

Zudem verweist die Initiative auf Notärzte, die vor dem Verlust von Menschenleben infolge der Schließungen warnen.

Schließungen sollen gestoppt werden

"Die Gesundheit der Bevölkerung darf nicht einer politischen Machtdemonstration zum Opfer fallen", so die Plattform. Sie fordert weiterhin den Stopp aller geplanten Schließungen von Notarztstützpunkten und Krankenhäusern. Auch der Gesundheitsplan 2040+ soll neu verhandelt werden.

Oberste Priorität müsse eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung haben. ÖVP und FPÖ müssten laut der Initiative die politische Verantwortung für die Folgen ihrer Entscheidung tragen.