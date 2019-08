Bürgermeister DJ stürmt die Charts mit Single

Ein Bürgermeister als Hitparaden-Stürmer! Fabian Grüneis (22) konnte sich als DJ Greenice mit seiner neuen Singe in die iTunes-Charts kämpfen.

Im Vorjahr wurde Fabian Grüneis zum Bürgermeister von Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen) gewählt, mit gerade einmal 22 Jahren. Doch überregionale Berühmtheit erlangte der junge Mann durch die Tatsache, dass er auch als DJ durchaus Erfolge verbuchen konnte.Nachdem er sich zuletzt hauptsächlich seiner Aufgabe als Ortschef widmete, hat er nun eine neue Single veröffentlicht. Und die startet richtig gut durch."Vergangenen Freitag um 14 Uhr wurde der neue Song samt Video auf YouTube und allen Musik-Portalen veröffentlicht. Innerhalb von wenigen Stunden fand sich der Track in den Top 20 der iTunes Dance Charts. Im Laufe des Wochenendes erreichte er sogar Platz 3, vor Namen wie David Guetta und co.! Seit Freitag wurde „Payoff" weltweit über 10.000 mal abgespielt", erklärt ein sichtlich stolzer DJ Greenice.Und das ist die neue Single:Im Video zu sehen ist übrigens auch der Auftritt von Greenice beim Electric Love Festival in Salzburg, wo er mit einer 10-köpfigen Band auftrat.(gs)