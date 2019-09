Bus kann wegen Baustelle nicht in Straße einbiegen

Die Baustelle auf der Wienzeile verursacht täglich Stau. Reisebusse können teilweise gar nicht abbiegen, ohne die Absperrungen zu verschieben.

Autofahrer werden ihn kennen – den Staupunkt an der Linken Wienzeile: Dort wird seit 2. September die komplette Fahrbahn erneuert. Zudem wird ein baulich getrennter Radweg angelegt, den Radler in Zukunft auch in beide Richtungen befahren können. Doch bis es soweit ist, gibt es nur noch eine Fahrspur die benutzt werden kann. Das sorgt bis voraussichtlich bis Mitte Dezember täglich für Stau.Am Montag gegen 19 Uhr musste der Lenker eines Reisebusses ein komplizierteres Fahrmanöver ausführen, dass laut einem Augenzeugen rund eine halbe Stunde dauerte. Wegen den Absperrungen der Baustelle konnte der Bus nicht in die Linke Wienzeile abbiegen. Der Platz war schlichtweg zu eng.Glücklicherweise hatte der Lenker aber einen Beifahrer mit, der ihn einzuweisen versuchte. Doch auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. "Der Mann musste mehrmals die Absperrungen der Baustelle verschieben, damit der Bus endlich abbiegen konnte. Dies dauerte etwa 35 Minuten und das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert", so "Heute"-Leser Stefan."Heute" fragte beim Magistrat für Straßenverwaltung und Straßenbau (MA28) nach, wie oft hier Busse stecken bleiben würden. "Von der Schleifbrücke kommend sind seit Baustellenbeginn schon hunderte Busse erfolgreich in die Linke Wienzeile abgebogen. Grundsätzlich muss jeder Buslenker selbst einschätzen, ob er um die Kurve kommt. Das ist unseres Wissens nach der erste Vorfall dieser Art auf dieser Baustelle. Das ist kein Versäumnis der Bauführung", heißt es seitens der MA28.Durch den Baufortschritt soll aber ab Dienstagnachmittag die Schleppkurve etwas großzügiger ausfallen, womit das Abbiegen auch für große Busse an dieser Engstelle einfacher wird.