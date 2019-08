Busta Ryhmes pöbelte im Flugzeug Mitreisende an

US-Rapper Busta Rhymes ist im Flugzeug mit mehreren Passagieren aneinander geraten.

Kurz bevor ein Flieger der "British Airways" von London Heathrow Richtung New York starten wollte, kam es zu einem Streit zwischen Busta Rhymes und einem weiblichen Fluggast in der ersten Klasse.Der Rapper beschuldigte die Frau, seine Gepäckablage zu benützen. Ein Augenzeuge verriet gegenüber "Daily Mail": "Er lärmte wie verrückt umher und wollte wissen, warum sie seine Gepäckablage benutzt habe. Er sagte ihr, sie solle sofort ihr Zeug da wegnehmen."Mit der Zeit soll er immer lauter geworden sein. "Er verhielt sich so aggressiv, dass sie zu weinen begann." Wenig später mischte sich die Stewardess ein und bat ihn, sich umzusetzen.Bevor er sich jedoch setzte, machte er einen anderen Fluggast, der sich zuvor in den Streit eingemischt hatte, blöd an: "Ich bin mir sicher, dass wir das in London klären werden."Einige Fluggäste interpretieren diese Aussage als Drohung und baten den Piloten daraufhin, den Musiker aus dem Flieger zu schmeißen. Doch dann entschuldigte sich Busta und der Rapper durfte im Flieger bleiben: "Er erklärte, dass er ein hartes Leben hat und, dass er niemandem mit Gewalt drohen wollte. Er meinte, er hätte mit dem Passagier in London lediglich darüber reden wollen".(LM)