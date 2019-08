Vor 2 ' BVB kickt Großkreutz raus, Canadi-Sieg dank Dovedan

Nikola Dovedan Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

In der ersten Runde des DFB-Pokals haben sich die Favoriten durchgesetzt. Dortmund gewann gegen Großkreutz-Klub Uerdingen, ÖFB-Legionär Dovedan ließ Coach Canadi jubeln.

Uerdingen mit dem früheren Sturm-Coach Heiko Vogel, Ex-Rapid-Keeper Lukas Königshofer und Skandal-Kicker Kevin Großkreutz musste sich im Duell mit Borussia Dortmund mit 0:2 geschlagen geben.



Marco Reus hatte den BVB in der 49. Minute per Volley mit 1:0 in Front gebracht, sich davor allerdings den Ball mit der Hand mitgenommen. Paco Alcacer machte in der 70. Minute mit einem sehenswerten Freistoß alles klar – 2:0.



Im bayrischen Duell hatte sich Bundesliga-Absteiger Nürnberg mit dem neuen Coach Damir Canadi und den ÖFB-Legionären Andi Lukse und Nikola Dovedan erst spät mit 1:0 gegen Ingolstadt durchgesetzt. Dovedan drückte den Ball in der 88. Minute aus kurzer Distanz über die Linie.



Nur mit Mühe schaffte Borussia Mönchengladbach mit Salzburgs Meistermacher Marco Rose und ÖFB-Legionär Stefan Lainer in der Startelf den 1:0-Erfolg gegen Sandhausen mit Legionär Martin Fraisl im Tor. Marcus Thuram hatte die Fohlen in der 19. Minute zum Sieg geschossen. (wem)