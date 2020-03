Causa Casinos: Ermittlung wird ausgeweitet

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Ermittlungen nun ausgeweitet. Bei der Causa handelt es sich weiterhin um eine Verschlusssache.

Verschulusssache

Die ursprünglichen Verdachtsmomente haben sich erhärtet. Aber nicht nur das. Auch Verdachtslagen gegen weitere Beschuldigte erwiesen sich als wahrheitsgetreu. Nun wird in der Causa Casinos um den mutmaßlichen FPÖ-Politpostenschacher weitläufiger ermittelt. Das wurde am Donnerstag mitgeteilt.Die Hausdurchsuchungen, die am Tag zuvor stattfanden, wurden ebenfalls bestätigt. Bei den Razzien waren auch IT-Fachleute der Justiz anwesend. Jedoch sagte man nicht, an wie vielen Standorten die Ermittler aufgetaucht sind. Ebenso verriet man die Anzahl der Beschuldigten nicht.Der Verdacht der aktuell im Raum liegt: Bestechlichkeit, Bestechung, Untreue und Missbrauch der Amtsgewalt.