CD Projekt Red bringt Cyberpunk 2077 nach Wien

Im Rahmen der Game City 2019 feiert Cyberpunk 2077 seine Österreich-Premiere. Die Entwickler von CD Projekt Red kommen in die Bundeshauptstadt.

Am 18. Oktober öffnet die Game City wieder ihre Tore im Wiener Rathaus. Zu diesem Anlass kommen auch die Entwickler von CD Projekt Red in die Bundeshauptstadt.Die Schöpfer der Witcher-Spieleserie haben die Österreich-Premiere ihres neuesten Rolenspiels Cyberpunk 2077 im Gepäck.Am Samstag, den 19.10., findet die exklusive Live-Präsentation des Games im Wiener Gartenbaukino statt. Dort gewährt das extra aus Warschau angereiste Team allen Gästen einen ausführlichen Blick auf das Sci-Fi-Spiel.Es wird live gespielt, außerdem stehen die Entwickler nach der Vorführung noch für Fragen zur Verfügung. Kinotickets gibt es, solange der Vorrat reicht, direkt am Messestand von CD Projekt Red auf der Game City!Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 WienDer Eintritt ist ab 18 Jahren freigegeben, die Veranstaltung ist für alle Gäste kostenlos.