"Close to the Sun": Horror bei der Schwestern-Suche

In einer alternativen Realität ist die Wissenschaft auf der Spitze der Entwicklung angekommen. Und offenbart in "Close tot the Sun" ihren Horror.

Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Wir schreiben das Jahr 1897, in dem die Wissenschaft neue Höhenflüge erlebt. Nach den Plänen von Ausnahmegenie Nikola Tesla wurde die Helios erschaffen – ein gewaltiges, luxuriös ausgestattetes Schiff, das nicht nur Heimat für Forschung und Entwicklung sein soll, sondern auch Raum und Zeit überwinden können soll.Mit "Close to the Sun" haben die italienischen Entwickler von Storm in a Teacup ein Horrorabenteuer in Vorbereitung, das nach der PC-Fassung (Mai 2019) am 29. Oktober nun auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Im Rahmen einer Vorschau konnten wir "Close to the Sun" bereits auf PS4 anspielen und erste Eindrücke sammeln.Schon beim Starten wird klar, dass der Titel grafisch sehr an die "Bioshock"-Serie angelehnt ist. Auch hier wird alleine schon durch die im Art-déco-Stil gehaltene Spielwelt eine gruselige Atmosphäre erzeugt. Auch die Story weiß bisher zu überzeugen: Als Journalistin Rose Archer begibt man sich an Bord der Helios, die in internationalen Gewässern treibt und menschenleer zu sein scheint. Rose will hier nach ihrer Schwester Ada suchen, die Teil der Forschungscrew war und die einen mysteriösen Brief an ihre Schwester schrieb.An Bord angekommen wird schnell klar, dass der Versuch, Energie aus einer anderen Dimension zu gewinnen, keine allzu gute Idee war. Gespielt wird in der Ego-Perspektive, im Mittelpunkt stehen nach ersten Eindrücken Erkundungsläufe durch das Schiff und später auch die Flucht vor Feinden. Die ersten Spielminuten wissen durch die extrem dichte Atmosphäre, die saubere Grafik und den Look des Schiffs zu gefallen.Offen bleibt bis zum Release noch, wie die übrigen Gameplay-Elemente ankommen. Anders als "Bioshock" kann man sich in "Close to the Sun" mangels Waffen offenbar nicht wehren und muss fliehen – und das Gameplay dreht sich fast ausschließlich um das Erforschen des Schiffs durch Herumgehen, Videosequenzen dürften dabei gescriptet ausgelöst werden.Dass "Walking Simulator" echte Game-Hits sein können, haben Titel wie "The Stanley Parable", "Firewatch", "The Vanishing of Ethan Carter", "What Remains Of Edith Finch" oder "The Long Dark" gezeigt. Atmosphärisch wirkt "Clode to the Sun" auf den ersten Eindruck grandios. Ob auch der Rest wie das Gameplay und die Technik sowie Grafik passt, wird unser finaler Test zum Release am 29. Oktober 2019 zeigen.