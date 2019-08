Puma beißt 8-jährigen Bub in den Kopf

Im US-Bundesstaat Colorado ist es bereits zum dritten Puma-Vorfall in diesem Jahr gekommen. Das Opfer liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Ein Puma hat im US-Staat Colorado einen achtjährigen Jungen im Garten vor dessen Haus angegriffen und schwer verletzt. Das Raubtier habe dem Opfer in den Kopf gebissen, teilten Behördenvertreter am Donnerstag mit. Das Kind kam ins Krankenhaus, sein Zustand wurde als ernst, aber stabil beschrieben.Der Bub habe am Vorabend im Ort Bailey vor seinem Haus mit seinem Bruder auf einem Trampolin herumgetollt, als ein Freund von nebenan ihn gerufen habe, berichteten Ermittler der Natur- und Wildtierbehörde von Colorado.Als er daraufhin losrannte, habe der Puma ihn angesprungen und ihn gebissen. Der Bruder des Opfers alarmierte den Vater im Haus. Dieser eilte hinaus und näherte sich dem Puma, der daraufhin von seinem Kind abließ und das Weite suchte."Das war ziemlich heroisch", sagte eine Sprecherin der Wildtierbehörde, über das Vorgehen des Vaters. Er habe alles getan, was die Behörde in einem solchen Fall empfehle. "Er rannte auf das Tier zu. Er baute sich lautstark vor ihm auf."Nach dem Vorfall wurden Fallen gelegt und Suchhunde eingesetzt, um den Berglöwen aufzuspüren. Wenig später alarmierte ein Bewohner die Behörden und sagte, er habe zwei Pumas gesehen und eine Ziege würde fehlen. Die beiden Tiere wurden gefunden und eingeschläfert, wie die Wildtierbehörde auf Twitter mitteilte.Man gehe davon aus, dass einer der beiden Pumas für die Verletzung des Jungen verantwortlich ist. Eine Autopsie werde Sicherheit bringen.Es war bereits die dritte Puma-Attacke in Colorado im laufenden Jahr. Im Februar hatte ein Jogger einen jungen Puma in einem Akt der Selbstverteidigung erwürgt. (sda)