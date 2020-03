Corona kostet Schülern die Sommerferien

Ein Schüler berichtet, dass seine Schule bereits schließen wird. Rund vier Wochen haben er und seine Mitschüler nun frei. Doch die werden offenbar nachgeholt.

Die Handelsakademie in Gänserndorf bei Wien schließt nun am Montag, wie andere Schulen auch, wegen des Coronavirus für vier Wochen ihre Pforten. Ein junger Wiener, der dort zur Schule geht, berichtet, er bekomme nun frei: "Ich hab für die Schularbeiten gelernt und jetzt wird alles nach hinten verschoben."Doch die investierte Lernzeit in die kommenden Klausuren sind seine kleinste Ärgernis, denn die Schulleitung möchte diese vier Wochen nun im Juli wieder nachholen. "Das Coronavirus nimmt uns dann unsere Ferien weg", so der Schüler aus Wien.Die Jugendlichen werden also nun auf "Corona-Ferien" geschickt und müssen dann im Sommer, bei Temperaturen jenseits der 30 Grad, die Schulbank drücken, statt im Schwimmbad die Sonne zu genießen. Bis 14. April bleibt die HAK also nun geschlossen.